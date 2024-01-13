В России установили имена более 40 тыс. окупантов, которых ликвидироваили в Украине с февраля 2022 года

Независимые российские СМИ установили имена более 41 тысячи военных РФ, которые погибли в Украине с начала вторжения в феврале 2022 года. Более чем тысяче из них было меньше 20 лет.

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Раследование на основе открытых источников провело BBC совместно с изданием "Медиазона", признанным в РФ "иноагентом", и командой волонтеров. По состоянию на 11 января 2024 года им удалось установить имена 41 731 погибших оккупантов.

При этом журналисты выяснили, что за последние месяцы на войне против Украины погибли по меньшей мере пять граждан РФ 2005 года рождения – в момент поступления на службу им едва исполнилось 18 лет.

Один из них, Даниил Чистяков, этим летом закончил школу в Смоленске, а уже осенью оказался на фронте в составе десантно-штурмового батальона.

"Даниил заключил контракт на следующий день после своего 18-го дня рождения. Причину теперь, наверное, и не узнать. Хотел на следующий год поступать в военно-медицинскую академию. Вообще был патриотом, ну и хотел себя проверить. Отговорить не получилось. 26 августа начал службу, погиб 16 октября", – рассказали его родственники.

На странице школы "Вконтакте", где учился Даниил, умолчали о его гибели, зато дали объявление о наборе на военную службу по контракту. Зарплата – в 4,5 раза выше, чем средняя по региону.

Как пишет BBC, 18-летние российские солдаты-срочники начали погибать с первого дня вторжения в Украину, несмотря на обещания Кремля, что в боях будут участвовать только контрактники и добровольцы. Сначала власти РФ ссылались на неразбериху и "единичные ошибки на местах", но срочники продолжали погибать, говорится в статье.

"На данный момент нам поименно известны 84 солдата срочной службы, погибших в ходе вторжения России в Украину. Реальное число погибших призывников может быть выше, поскольку мы опираемся только на открытые данные: сообщения чиновников, публикации в СМИ и посты родственников в социальных сетях", – рассказали расследователи.

Также они привели статистику потерь элитных подразделений армии РФ. В частности, ВДВ РФ потеряли 2377 человек, морская пехота – 913, Росгвардия – 537, спецназ ГРУ РФ – 450, ФСБ и ФСО – 77 человек.

Кроме того, на войне против Украины погибли 206 пилотов.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре росСМИ подвели итоги войны с Украиной в 2023 году и выяснили, что РФ потеряла в полтора раза больше оккупантов, чем за первый год вторжения. По их данным, известно по меньшей мере о 40 тысячах погибших, из которых 15 520 были ликвидированы в 2022 году, а 24 100 – в 2023-м.

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