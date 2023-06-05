В России вбросили фейк о начале 'масштабного контрнаступления' Украины: в ВСУ рассказали, какую цель преследует враг

Государство-террорист Россия в очередной раз запустило фейк о начале "крупномасштабного украинского наступления". По легенде пропагандистов РФ, украинские военные якобы начали движение на пяти участках фронта.

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Однако украинцам напомнили, что Генштаб ВСУ и Минобороны не собирается оглашать о началах каких-либо операций, а также призвали не доверять российским фейками. Об этом сообщает Telegram-канал Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Пропагандисты из минобороны РФ придумали о начале "масштабного контрнаступления" и сразу же отчитались, что "уничтожили" десятки единиц бронетехники. Также в РФ решили написать, что во время вымышленного "контрнаступления" на одном из передовых пунктов управления, где по легенде россиян происходило "контрнаступление", находился глава генштаба РФ Валерий Герасимов.

В ВСУ обратились к украинцам и напомнили, что российские оккупационные войска вновь активизируют свои информационно-психологические операции. Более того, в ближайшем будущем в российских информационных источниках планируется усиление нашествия распространения недостоверной информации о боевых действиях украинский армии

Такие действия страны-террориста РФ объясняются попыткой деморализации украинцев и введения в заблуждение общества, в том числе собственного населения.

"Пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет. Для этого заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику погибших и пленных. А также другие фейковые материалы", - говорится в сообщении.

Граждан Украины призвали доверять исключительно достоверной информации, которую можно получить только в оперативных сводках Генерального штаба ВСУ, в структурах стратегических коммуникаций и от определенных официальных спикеров Сил обороны и ВС Украины.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины потроллили российских оккупантов перед долгожданным контрнаступлением. В ведомстве отметили, что объявлять о начале операции не собираются.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Несмотря на то что наша армия получила не все вооружение, на которое надеялась, ждать больше нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента США Джо Байдена убеждены, что будущее украинское контрнаступление будет успешным и приведет к возвращению стратегически важных территорий. Также развитие событий на поле боя будет иметь большое влияние на любые предстоящие переговоры.

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