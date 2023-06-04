Украина добьется успеха в контрнаступлении и вернет стратегически важные территории – Белый дом

В администрации президента США Джо Байдена убеждены, что будущее украинское контрнаступление будет успешным и приведет к возвращению стратегически важных территорий. Также развитие событий на поле боя будет иметь "большое влияние" на любые предстоящие переговоры.

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Об этом в интервью телеканалу CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Правда, каких именно территорий и когда – он не уточнил.

"Долгожданное украинское контрнаступление приведет к возвращению стратегически важных территорий. Сколько именно и в каких местах – это будет зависеть от развития событий на месте, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы верим, что в этом контрнаступлении украинцы добьются успеха", – сказал Салливан.

Он также выразил мнение, что развитие событий на поле боя будет иметь "большое влияние" на любые предстоящие переговоры.

"Президент Зеленский сам сказал, что эта война в конце концов завершится дипломатическим путем", – добавил Салливан.

Напомним, экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус выразил убеждение, что контрнаступление Сил обороны Украины будет впечатляющим. По его мнению, эта стратегическая операция достигнет кульминации уже в первые трое-четверо суток.

А издание The Washington Post сообщило, что готовясь к освобождению временно оккупированных территорий ВСУ начали разминирование. Они избавляются от первого препятствия на своем пути в преддверии контрнаступления.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Министерстве обороны Украины потролили российских оккупантов перед долгожданным контрнаступлением. В ведомстве отметили, что объявлять о начале операции не собираются.

Также накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению. Несмотря на то, что наша армия получила не все вооружение, которое надеялась, ждать больше нельзя.

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