В России возникли большие проблемы с топливом из-за украинских ударов: в ISW раскрыли, на какие меры пошел Кремль

Украинские дальнобойные удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистике продолжают усугублять проблемы РФ с дефицитом топлива и препятствовать логистике на оккупированной территории. В связи с этим в Кремле советуют россиянам меньше пользоваться автомобилями.

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Также российские власти анонсировали возвращение к бензину маркам АИ-76 и АИ-80, которые были популярны во времена СССР. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Катастрофа с топливом в РФ

Интенсификация украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам с марта 2026 года привела к дефициту бензина на оккупированной территории Украины и во многих регионах России. Власти страны-агрессора пытаются делать видимость, что "ситуация под контролем", но в то же время испытывают трудности с адаптацией и решением этой проблемы.

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков признал, что цены на топливо в России растут на фоне дефицита, но заявил, что Кабинет министров "координирует свои действия с нефтяными компаниями для решения проблемы". Также рупор Кремля заявил, что российские власти работают над минимизацией последствий ударов Украины по Крыму и обеспечением поставок топлива населению.

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Назад в СССР

Не имея возможности оперативно решить проблему с дефицитом топлива российские чиновники просто посоветовали гражданам страны-агрессора поменьше пользоваться личными транспортными средствами.

Кроме того, в России признают, что им придется вернуться к использованию устаревшего бензина АИ-76 и АИ-80 вместо замены имеющегося в настоящее время бензина.

Также российская пропаганда заявила, что в России предлагают перейти к использованию "мини-нефтеперерабатывающих заводов" для борьбы с дефицитом, но в РФ признают, что эта мера не покроет внутренний спрос на топливо.

В захваченном Крыму оккупационные власти также недавно прекратили продажу бензина любым негосударственным организациям и приостановили работу паромов. 22 июня оккупационный губернатор Крыма Сергей Аксенов объявил, что власти приостанавливают работу всех детских лагерей в оккупированном Крыму до 1 сентября 2026 года.

Власти РФ усиливают ограничения

По состоянию на 23 июня ограничения на розничную продажу топлива действуют уже в 53 российских регионах и на оккупированных территориях Украины.

В частности, с 23 июня ограничения вводятся в Воронежской области. На территории Воронежа в бак будут за раз заливать не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля, на трассе лимиты будут немного выше.

Кроме того, в Саратовской области с 23 июня запрещено продавать больше 30 литров бензина на одну машину. В Омской области будет введен лимит в 40 литров бензина и 80 литров дизеля. Подобные ограничения вводятся в Амурской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Тверской и Владимирской областях.

Во многих российских областях цена бензина приблизилась к 100 рублям за литр. Добыча нефти в России снизилась до минимума за год после усиления атак БПЛА по российским НПЗ и нефтебазам.

Напомним, во временно оккупированном Крыму топливный кризис приобретает все более масштабные очертания. В некоторых городах уже перестал ходить общественный транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, российские чиновники пытаются смягчить последствия бензинового кризиса, охватившего РФ. Из-за ударов Украины по нефтебазам и НПЗ на российских автозаправочных станциях все чаще отсутствует топливо, а там, где оно еще есть, фиксируется рост цен.

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