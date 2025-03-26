В России заявили о гибели на границе с Украиной своей пропагандистки: что известно об Анне Прокофьеве

В Белгородской области РФ ликвидирована пропагандистка и "военная корреспондентка" российского "Первого канала" Анна Прокофьева. Также был ранен оператор Дмитрий Волков. Съемочная группа взорвалась на "вражеской мини".

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Это произошло "во время выполнения редакционного задания" в районе поселка Демидовка Краснояружского района на границе с Украиной. Об этом сообщили на пропагандистском российском канале.

"Во время выполнения профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого взорвалась на вражеской мини. Оператор Дмитрий Волков, находившийся с Анной, был ранен", — заявили пропагандисты.

Прокофьевой было 35 лет. Она изучала журналистику в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве. Пропагандистка свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства "Россия Сегодня".

На "Первом канале" работает с 2023 года в должности военного корреспондента и вела репортажи из зоны "специальной военной операции". Другие пропагандисты называли ее "смелой", "честной", "порядочным человеком", "профессионалом".

Прокофьева накануне опубликовала в своем Telegram-канале "Журналистка | Z|" новое фото в военном снаряжении и подписала: "Где-то на границе со страной 404...", то есть Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта стало известно, что на войне в Украине были ликвидированы сразу трое российских пропагандистов. Это оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак.

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