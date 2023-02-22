В российский Новосибирск доставили десятки гробов с ликвидированными в Украине оккупантами. Видео

Российская оккупационная армия продолжает нести огромные потери личного состава на войне в Украине. Доказательством тому являются, в том числе, доставки "грузов 200" по всем регионам государства-террориста.

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В сети показали, как десятки гробов с ликвидированными захватчиками привезли в Новосибирск. Об этом сообщает Telegram-канал "Сибирь.Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до коцна страницы).

Десятки гробов с оккупантами зафиксировали в новосибирском аэропорту "Толмачево". На деревянных ящиках, в которых, вероятно спрятаны оцинкованные гробы, заметили надписи с данными оккупантов, местом и датой их смерти.

Так, удалось установить, что один из ликвидированных оккупантов Сергей Юмашев был уроженцем республики Хакасия. Датой и местом его смерти указано 8 февраля, город Бахмут Донецкой области. Местные росСМИ отмечают, что в открытых источниках оккупанта с таким именем нет.

Кроме того, в РФ выдали, что число уничтоженных оккупантов стремительно стало увеличиваться с середины декабря 2022 года, когда путинские войска начали активное наступление на Соледар и Бахмут. Также в стране-агрессоре заявляют, что за первые две недели февраля сообщения о гибели путинских захватчиков появлялись в пять раз чаще, чем в среднем в предыдущие недели.

При этом гражданам страны-агрессора продолжают врать, что общие потери армии РФ с начала полномасштабной агрессии против Украины якобы составляют всего 15 тыс. человек.

Примечательно, что оккупанты, которые по приказу своего диктатора Владимира Путина вторглись в Украину "защищать историческую родину", преодолели из Новосибирска около 3700 км и столько же обратно, но уже в гробу.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 145 тыс. человек убитыми. Только за сутки 21 февраля украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 620 оккупантов.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продолжают пытаться вести наступательные действия на ряде направлений. Однако успеха они добиться не могут, напротив – несут масштабные потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери личного состава на войне в Украине. При этом россияне рассказывают своим родственникам-оккупантам, что подразделения армии РФ часами "утюжат" украинские военнослужащие.

Однако ради справедливости стоит отметить, что родственники ликвидированных оккупантов получают в РФ материальную помощь. Так, в республике Тыва в очередной раз особо выделили местную жительницу, отдавшую двоих сыновей на войну в Украину. Младшего сына уже успели ликвидировать украинские защитники в Лисичанске, поэтому в качестве компенсации женщину наградили пачкой пельменей.