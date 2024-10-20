В российском Дзержинске ударные дроны атаковали военный завод. Фото и видео

В российском Дзержинске Нижегородской области в ночь на 20 октября раздались взрывы. Россияне пожаловались на атаку украинских дронов, которая якобы была отбита.

Видео дня

Об этом заявили представители местных властей и российские СМИ. В то же время стало известно, что под удар попал расположенный в городе завод имени Якова Свердлова, производящий взрывчатые вещества для российской оборонной промышленности.

Как следует из сообщений российских Telegram-каналов и СМИ, мощные взрывы над Дзержинском раздавались около 03:30 ночи. По меньшей мере, один из них местные жители описывают как очень мощный: от него, жаловались россияне в Telegram, "затряслось стекло".

После мощной канонады в городе был виден дым над местной промзоной.

Сначала местные власти отмалчивались. А затем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ожидаемо заявил, что российская противовоздушная оборона и средства РЭБ якобы отразили дроновую атаку в районе промзоны. Правда, добавил он, в результате падения обломков четверо пожарных из пожарной части на территории промпредприятия получили легкие осколочные ранения.

Никитин не уточнил, о каком именно промпредприятии идет речь. За него это сделали жители Дзержинска, заявившие, что под ударом оказался завод Свердлова.

Это предприятие входит в военно-промышленный комплекс России и является одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ, передаточных зарядов для горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ.

В частности, как рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, основной продукцией атакованного дронами ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" являются взрывчатые вещества для различных видов вооружений: российских ракет, артиллерийских снарядов, мин, ракет противовоздушной обороны, авиабомб и т.д.

Весомую долю в продукции предприятия занимают также боевые заряды – боеприпасы для разных типов военной техники и вооружения.

Специализируется завод и на производстве компонентов для ракетных топлив, в частности для твердотопливных ракет, а также химических веществ для военной и промышленной сферы.

Завод имени Якова Свердлова включен в санкционный перечень Украины за поддержку действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. С 23 июня 2023 года он также включен в санкционные списки стран Евросоюза, санкции на предприятие наложили также США, Великобритания, Япония и Швейцария.

По версии российского минобороны, ночью над Нижегородской областью якобы были сбиты восемь беспилотников.

Напомним, в ночь на 20 октября взрывы прогремели по меньшей мере в восьми регионах РФ. Громко было в Липецкой, Тульской, Рязанской, Орловской, Ивановской, Курской, Нижегородской и Московской областях.