В российском Кирове атаковано предприятие, производящее авиационное оборудование: говорят о ракетном ударе. Видео

В российском Кирове пожаловались на ракетный удар Сил обороны. Поражено предприятие российского авиационно-оборонного комплекса "Авиатек".

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Там производят авиационное оборудование и другую продукцию для оборонной промышленности РФ. Об атаке сообщили в Exilenova+.

Что известно

Взрывы в городе Кирове (административный центр Кировской области РФ) прогремели около 7 часов утра 24 июля.

После них жители города заметили дым в небе.

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Россияне заявили о ракетном ударе. Прилетело по важному военному заводу страны-агрессора.

"В Кирове, по предварительным данным, ракета попала в предприятие "Авиатек" – одно из предприятий российского авиационно-оборонного комплекса. "Авиатек" специализируется на производстве авиационного оборудования и продукции для оборонной промышленности РФ", – отметили в Exilenova+.

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