В российском Нижнекамске атакован нефтегазохимический завод: поднялся дым. Фото и видео

Утром 12 июня российский Татарстан подвергся дроновой атаке со стороны Украины . Взрывы и дым от пожара, возникшего после попадания, были зафиксированы в российском городе Нижнекамск.

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Там был атакован завод "Нижнекамскнефтехим", входящий в крупный холдинг "Сибур". Все подробности и кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Атакован Нижнекамск в Татарстане

Об атаке на Нижнекамск в Татарстане в Exilenova+ начали сообщать с 05:52. В канале публиковали кадры с дымом над городом после ударов.

Позже в Exilenova+ уточнили: судя по столбам дыма, в городе зафиксировано два очага возгорания.

Поражен завод "Нижнекамскнефтехим"

По данным Telegram-каналов Exile+ и Supernova+, дроны поразили химзавод "Нижнекамскнефтехим", входящий в группу "Сибур", крупнейший нефтехимический холдинг России.

"Сибур" специализируется на переработке углеводородного сырья и производстве базовых полимеров, каучуков и пластиков для различных отраслей промышленности. А пораженный завод в Нижнекамске является крупнейшим в РФ производителем прочного каучука для шин грузовиков и единственным, имеющим сертификат на поставку антифриза для ВС РФ. К тому же, завод является крупнейшим производителем каучука: 50 % на рынке РФ и 43 % в мире.

Взрыв в многоэтажном доме

Вторым очагом возгорания, наблюдавшегося в Нижнекамске во время атаки, жители этого города обязаны не Силам обороны Украины и не украинским дронам. По свидетельствам очевидцев, во многоквартирном доме произошел взрыв газа, который привел к разрушению квартир на верхних этажах.

По другой версии, по дому могла попасть российская ПВО.

В любом случае, характерного звука дрона на видео, которые есть в сети, не было слышно.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 июня также в российском Тольятти был поражен химзавод.

На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Это предприятие работает на нужды российского военно-промышленного комплекса.

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