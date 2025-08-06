В Ростовской области повторно поражена железнодорожная станция: произошло возгорание. Видео

В ночь на среду, 6 августа, дроны снова атаковали Ростовскую область России. Повторно была поражена железнодорожная станция "Тацинская", которая расположена на стратегически важной для страны-агрессора железнодорожной ветке.

На объекте снова вспыхнул пожар. Об этом информировали местные жители в соцсетях, публикуя кадры пролета дронов и возгорания, и росСМИ. "Жители сообщают, что на железной дороге находятся грузовые цистерны", – сказано в сообщении.

"Интересно, что это неэлектрифицированный участок железной дороги и бьем не по подстанциям. Значит системно вырезаем россиянам железную дорогу, включая дизельную тягу, тепловозы. Надолго", – отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Что известно о предыдущем ударе по станции

Станция "Тацинская" в Ростовской области также была поражена днем ранее, 5 августа. Пожар там возник в результате атаки дронов-камикадзе. Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь выдал, что на территории железнодорожной станции "загорелся навес во дворе частного дома".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 августа группа беспилотников атаковала объект страны-агрессора РФ, который работает на ее оккупационную армию. В частности, в городе Фролово Волгоградской области был поражен железнодорожный узел и диспетчерская на его территории.

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