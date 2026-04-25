В Румынии во время атаки России на Украину упали обломки дронов: появились подробности. Видео

Ночью 25 апреля во время российской атаки по Одесской области на территории Румынии зафиксировали падение дрона. Жители муниципалитета Галац сообщили о падении объекта в 02:31.

В ходе обследования территории на обломках БПЛА обнаружили боевую часть. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии.

Подробности атаки

По информации ведомства, команда специалистов из министерства обороны, министерства внутренних дел и Румынской разведки работает на месте инцидента, чтобы подобрать обломки БПЛА и обезопасить населенные пункты.

После обнаружения боевой части для безопасности мирных жителей объявления эвакуация. Граждан просят соблюдать рекомендации властей и следовать официальной информации, передаваемой через институциональные каналы.

Команды специалистов транспортируют фрагменты дронов в безопасное место, где они будут уничтожены в контролируемых условиях в соответствии.

Бухарест выразил "решительное осуждение"

Румынские чиновники констатировали, что такие инциденты демонстрируют неуважение России к нормам международного права и ставят под угрозу не только безопасность румынских граждан, но и коллективную безопасность НАТО.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает безответственные действия Российской Федерации и подчеркивает, что они представляют новый вызов региональной безопасности и стабильности в Чёрноморском регионе", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 25 апреля российские террористы ударили по Одесской области. Враг атаковал в регионе жилую застройку и припортовую территорию. Вследствие обстрела пострадали мирные жители.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия начала массированную атаку на Днепр. Сначала враг направил на город группы дронов-камикадзе, а затем ударил баллистическими и крылатыми ракетами.

В целом Россия атаковала Украину ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 и баллистикой. Также враг задействовал для ударов большое количество дронов.

