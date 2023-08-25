В ряды ВСУ взяли не сразу: в боях за Украину погиб молодой защитник из Хмельнитчины. Фото

В боях за Украину погиб молодой защитник из Хмельницкой области Ростислав Мельник. Герою, родом из Ярмолинецкого общества, было всего 33 года.

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Об этом сообщает vsim.ua. После полномасштабного вторжения Ростислав решил, что должен стать на защиту Родины, но в ряды Вооруженных сил Украины его взяли не сразу.

В этом году он все же присоединился к украинским защитникам. После этого Герой защищал нашу землю на самых горячих участках фронта.

Жизнь Ростислава оборвалась 19 августа в Запорожском направлении, когда воин попал под артиллерийский обстрел. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Прощание с Героем состоится в пятницу, 25 августа, в Ярмолинцах.

Напомним, освобождая от врага Херсонщину, успев спасти собратьев, в бою погиб 21-летний воин Роман "Ворон" Кужель из Ровно. Парень встал на защиту родной страны с первых дней полномасштабного российского вторжения, после войны планировал жениться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на Харьковщине в битве с русскими захватчиками погиб Андрей Витальевич Комар. Он служил старшим сержантом механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона и проживал в Новомосковске Днепропетровской области;

– в боях за независимость Украины погиб военнослужащий из села Угринов Городищенского общества на Волыни Богдан Гаврилюк. Жизнь Героя оборвалась 17 августа в населенном пункте Дружковка Донецкой области.

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