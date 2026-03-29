В Самарской области под ударом могла оказались промзона химического завода: что известно

В воскресенье, 29 марта, в Самарский области России была совершена атака на промышленную зону химического предприятия "Тольяттиазот". Об этом свидетельствует нетипичный пожар на производстве.

В то же время российские власти подтвердили факт атаки. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

В районе предприятий прогремели взрывы, после чего возник пожар с необычной сигнатурой – подобные случаи ранее связывали с атаками беспилотников по промышленным объектам.

Губернатор Самарской области заявил, что утром регион подвергся атаке беспилотников.

"Сегодня утром ВСУ атаковали средствами БпЛА промышленное предприятие в Тольятти. По предварительной информации, пострадавших нет. Работают оперативные службы", – сообщил он.

Губернатор Андрей Федорищев также призвал местных жителей не снимать и не распространять фото и видео с места событий, а в случае обнаружения обломков дронов – обращаться в экстренные службы.

В общем, за чуть более чем месяц в России произошло не менее 14 атак на объекты химической промышленности. Под удары попадали предприятия, связанные с производством удобрений и компонентов, которые могут использоваться в военной сфере.

Кроме того, удалось ряд военных объектов российских войск на оккупированных территориях Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 21 марта в Самарской области РФ прогремели взрывы: дроны атаковали город Тольятти. Под ударом оказался важный для агрессора химический завод – "Тольяттиазот", входящий в десятку крупнейших производителей аммиака.

