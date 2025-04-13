В сбросах для БПЛА, которыми РФ атакует северо-восточные области, может быть газ: что известно

Оккупационные войска России ежедневно обстреливают северо-восточные области Украины десятками корректируемых авиационных бомб (КАБ) и FPV-дронов. К тому же в сбросах российских беспилотников, вероятно, находится газ.

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От постоянных таких атак, в частности, страдают приграничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Север".

Отмечается, что российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, частей Сумской и Харьковской областей. Всего лишь за прошедшие сутки, 12 апреля, было зафиксировано ориентировочно 192 обстрела (473 взрыва) из разных видов вооружения.

"Врагом нанесены удары по меньшей мере 54 КАБами и 71 FPV-дроном, а также один ракетный удар. В сбросах для БПЛА зафиксировано наличие вещества, похожего на газ", – информируют военные.

В результате этих российских обстрелов северо-восточного приграничья пострадали трое мирных жителей. В общинах были повреждены частные жилые дома, автомобиль, хозяйственные и административные сооружения.

Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения постоянно уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты Организации по запрету химического оружия (ОЗХЗ) подтвердили, что войска РФ используют против ВСУ гранаты с запрещенными химвеществами. Исследование было проведено двумя независимыми друг от друга сертифицированными лабораториями.

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