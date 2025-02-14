Применение химического оружия Россией против Украины подтвердили международные лаборатории: что известно

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) обнаружили, что российские оккупанты используют на войне против Украины гранаты с запрещенными химическими веществами. Это подтвердили две независимые друг от друга сертифицированные лаборатории.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Отмечается, что исследования подтвердили использование российской армией химических боеприпасов против ВСУ.

Как отметили в ведомстве, эксперты ОЗХО проанализировали российские слезоточивые гранаты РГ-Во, образцы почвы и травы, которые предоставила Украина.

"Как результат две независимые друг от друга сертифицированные лаборатории ОЗХЗ подтвердили, что переданные Украиной доказательства содержат вещество CS, которое входит в состав средств борьбы с массовыми беспорядками", – сообщили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Украина постоянно информирует международное сообщество о применении Россией запрещенных химвеществ, в том числе гранат РГ-Во.

"В период с февраля 2023 по февраль 2025 года были задокументированы 6 129 случаев применения российскими оккупантами боеприпасов, которые содержат опасные химические вещества, в частности 2-хлоробензальмалононитрил (CS), хлорацетофенон (CN), а также хлорпикрин и меркаптины", – говорится в сообщении.

Запретные химвещества, использующие враг:

Хлоробензальмалононитрил (CS) является одним из наиболее распространенных компонентов слезоточивого газа.

Хлорацетофенон (CN) – также компонент слезоточивого газа, но более токсичен, чем СS. Может вызвать ожоги кожи и сильное раздражение глаз.

Хлорпикрин – это токсическое химвещество, которое оказывает удушающий и раздражающий эффект. Она использовалась как боевой газ еще в Первую мировую войну.

Меркаптаны (малодоранты) – вещества с сильным запахом, которые могут вызывать тошноту и головную боль.

В министерстве отметили, что такие действия России являются грубым нарушением пункта 5 статьи 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

"Руководство Российской Федерации, прибегая к готовности к прекращению вооруженной агрессии против Украины, откровенно насмехается над международным сообществом и подрывает глобальные усилия, направленные на достижение мира, свободного от химического оружия", – заявили в министерстве.

Также в МИД Украины призвали создать международную коалицию по привлечению России к ответственности за нарушение обязанностей по Конвенции о запрещении химического оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала широкомасштабного вторжения более 2 тысяч бойцов ВСУ отравились химическими веществами, которые применяет враг. Также известно о трех летальных случаях отравления бойцов ВСУ неизвестными химическими веществами. Чаще всего враг применяет вещества, использование которых в боевых действиях запрещено международными конвенциями.

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