В сеть попали видео с момента прилета по терминалу 'Новой почты' на Харьковщине

В сети опубликовали видео с моментом ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате теракта на месте происшествия поднялся огромным столб огня.

В момент обстрела в терминале находились работники "Новой почты". Об этом свидетельствуют кадры с камер видеонаблюдения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Российские ракеты ударили неспосредственно в здание логистического терминала. В момент взрыва на месте происшествия образовался столб огня. Также существенные повреждения получили транспортные средства.

Стоит отметить, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, что в момент совершения россиянами теракта на терминали находились сотрудники "Новой почты". В результате военного преступления шестеро людей погибли, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.

Видео дня

Напомним, вечером 21 октября страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла удары по Харьковщине баллистическими ракетами, в областном центре слышали взрывы. Враг ударил по терминалу Новой почты в поселке Коротич.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты цинично оправдали очередной теракт армии РФ. В этот раз россияне нашли причины, почему оккупанты решили ударить ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В стране-агрессоре выдали, что на терминале НП якобы размещали боеприпасы.