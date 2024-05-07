В сети показали, как сейчас выглядит Каховское водохранилище. Фото

В сети показали, как выглядит сегодня Каховское водохранилище, уничтоженное российскими военными преступниками в прошлом году. Сегодня на месте, где была вода, уже зеленеют луга.

О том, что здесь был мощный водоем, напоминают только ракушки, оставшиеся там, где было дно и берега. Соответствующие фото опубликовали украинские Telegram-каналы.

Напомним, ранее эколог Вадим Манюк рассказал, что местами в Каховское водохранилище возвращается вода. Это следствие весеннего полноводья – вода прибывает по руслу Днепра и разливается.

"Это очень положительный процесс. Потому что для того, чтобы плавни Большого Луга, который может возродиться, были, им жизненно нужно весеннее половодье. Если этого не будет – плавни просто деградируют", – отметил эколог.

Вода в Каховское водохранилище начала прибывать еще в начале марта 2024 года. Значительная часть ранее высушенной территории бывшего водохранилища была погружена под воду.

Каховское водохранилище российские террористы уничтожили 6 июня 2023 года, когда взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка на Херсонщине. В результате разрушения дамбы и не подлежащей восстановлению станции вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После подрыва Каховской ГЭС, повлекшего массовое затопление большого количества территорий, прошло уже более девяти месяцев. Однако последствия экологической катастрофы продолжают проявляться даже сейчас.

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что за счет замороженных в Европе российских активов Украина сможет покрыть значительную часть огромных затрат на восстановление после войны. В частности, замороженных во Франции российских активов на 1,48 млрд долларов хватило бы на строительство новой гидроэлектростанции вместо разрушенной РФ Каховской ГЭС.

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