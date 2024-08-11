В сети показали пленных кадыровцев в Курской области. Видео

Украинский проект "Хочу жить" опубликовал видео с несколькими десятками российских оккупантов, взятых в плен в Курской области страны-агрессора. Среди них – захватчики из чеченского спецподразделения "Ахмат".

Видео дня

Кадры обнародовали в воскресенье, 11 августа, в Telegram-канале проекта. Отметим, что "Хочу жить" – это проект ГУР МО, созданный, чтобы помочь военным России сдаться в плен Силам обороны и сохранить себе жизнь.

На кадрах у пленных спрашивают откуда они, на что оккупанты утверждают, что из Грозного и служат в "Ахмате".

В сообщении сказано, что кадыровцев взяли в плен далеко от российской границы. Они якобы пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, так как глава Чечени Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата "в плен не сдаются.

"Ну, обычно да, так как сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы "Ахмата" даже не пытались сопротивляться. Как показывает опыт прежних обменов, это очень правильное решение, так как российские переговорщики по обменам кадыровцев забирают в самую первую очередь", – сказано в сообщении.

В проекте отметили, что если бы эти кадыровцы защищали границу страны-агрессора, а не прятались за спинами срочников на "десятой линии" обороны под Курском, быстрый прорыв был бы невозможен.

"Но на границе оказались обычные 18-летние срочники и пограничники. Они также приняли правильное решение не вступать в бой и добровольно сдаться в плен, сохранив свои жизни. Тем временем кадыровцы продолжают просто насмехаться над регулярной российской армией", – добавили в "Хочу жить".

Недавно в сети появились кадры массовой сдачи в плен около 50 российских военных на Курском направлении. Эти пленные, вероятно, будут направлены в новый лагерь для военнопленных "Запад-4".

Как сообщал OBOZ.UA, автор российского пропагандистского анонимного телеграмм-канала Alex Parker Returns обвинил спецподразделение "Ахмат" в сговоре с Украиной из-за атаки на Курскую область. Пропагандист считает, что кадыровские батальоны якобы договорились с украинскими военными и "заключили нечто вроде пакта взаимного ненападения".

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