Автор российского пропагандистского анонимного телеграмм-канала Alex Parker Returns обвинил спецподразделение "Ахмат" в сговоре с Украиной из-за атаки на Курскую область. Пропагандист считает, что кадыровские батальоны якобы договорились с украинскими военными и "заключили нечто вроде пакта взаимного ненападения".

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Российский пропагандист изложил соответствующее сообщение в своем телеграмм-канале и отметил, что доверяет этой информации "на все 100 процентов". Отметим, что российскую границу в Курской области на момент прорыва охраняли срочники и бойцы "Ахмата". Однако российские военкоры обвиняют последних, что те разбежались после первых ударов, якобы пропустив войска ВСУ на территорию России.

"О цирке Ахмат на границе, разминулись с хохлами и т.д. Редко делюсь такой информацией, но здесь доверяю ей на все 100 процентов. Ахмат прекрасно знал, что хо*ли будут наступать, где они будут наступать и когда они будут наступать, и сознательно пропустил их. Они банально договорились с хохлами и заключили нечто вроде пакта взаимного ненападения", – говорится в сообщении.

По словам пропагандиста, посредником в переговорах якобы выступил Хусейн Джамбетов, который воевал на стороне Украины, а затем вернулся к Грозному и выразил поддержку режима Рамзана Кадырова.

"Поэтому Апты Аронович три дня подряд и оправдывался в своих роликах, рассказывая ту же историю о том, как они случайно разминулись с хохлами. Пазл сложился", – добавил пропагандист.

Ранее пленный во время операции в Курской области российский срочник рассказал о значительных потерях своего взвода. Также он отметил "эффективность" военных спецподразделений "Ахмат" на этом участке, которые продолжают стрелять в воздух по воображаемому противнику.

Как сообщал OBOZ.UA, спецоперация Сил обороны Украины в Курской области РФ показала не только слабость кремлевского режима, который вместе с миллионами россиян наблюдал, как подразделения ВСУ продвигаются по их территории, но и открыл глаза россиянам на "крутых воинов" из Чечни. Находившиеся у границы с Украиной кадыровцы просто растворились, не оказав никакого сопротивления. Это стало одной из обсуждаемых тем в России, причем как среди гражданских, так и военных.

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