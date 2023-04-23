В сети показали ювелирную работу снайперской группы 'Призрак' отдельной президентской бригады под Бахмутом: видео

В сети опубликовали видео ювелирной работы снайперской группы "Призрак" отдельной президентской бригады. Защитники Украины без устали уничтожают российских оккупантов на Бахмутском направлении.

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Кадры работы снайпера по вражеским позициям опубликовал в Telegram спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. На них – боец выслеживает цель через тепловизионный прицел, после чего производит ювелирный выстрел (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, также часть вражеских солдат на Бахмутском направлении ликвидируют снайперские группы Сил специальных операций ВСУ. В основном снайперы ССО уничтожают российских захватчиков ночью, выслеживая их через прицелы. В первую очередь под огнем наших воинов оказываются оккупанты-штурмовики.

Украинские артиллеристы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады также устроили оккупантам горячий прием. Они нанесли удар по группе из 4-5 захватчиков, устроив врагам настоящий "game over". В результате аэроразведка обнаружила тела, по меньшей мере, двух россиян, которые уже никогда не возьмут в руки оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины в течение 22 апреля и утра 23 апреля сбили четыре вражеских дрона-камикадзе "Ланцет". Они были обнаружены в небе над Николаевской и Херсонской областями. А утром в воскресенье над Николаевщиной "приземлили" пятый беспилотник – разведывательный "Мерлин";

– военный корреспондент Андрей Цаплиенко опубликовал кадры ближнего боя между защитниками Украины и вражескими солдатами. Бойцы Сил обороны Украины провели результативный бой с "вагнеровцами" у Бахмута Донецкой области. Защитники забрались во вражеский окоп и ликвидировали наемников с близкого расстояния.

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