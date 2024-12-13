В сети появилась информация о возможном окружении ВСУ возле Успеновки Донецкой области: что говорят военные

В оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица" отреагировали на информацию о якобы окружении украинских войск в районе Успеновки Донецкой области. Там заявили, что украинские защитники отбивают штурмы оккупантов на этом направлении, и призвали не распространять сообщения, действующие в пользу врага.

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Соответствующее заявление обнародовали 13 декабря в официальном Telegram-канале ОСГВ "Хортица". Там отметили, что информация о якобы оперативном окружении подразделений Вооруженных сил Украины в районе Успеновки распространяется некоторыми СМИ и в соцсетях.

"В настоящее время подразделения ВСУ, задействованные для проведения оборонных операций на соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Анновка, Трудовое, Романовка, принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником", – говорится в сообщении.

В ОСУО "Хортица" также заявили, что ВСУ "активизируют действия, необходимые для защиты на этом и других участках фронта".

Военные напомнили, что проверенная и взвешенная информация о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта предоставляется постоянно через официальные информационные каналы ВСУ, военными корреспондентами.

"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут привлечь противника к усложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага". Убедительно просим пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать ВСУ", – призвали в ОСГВ "Хортица".

Как сообщал OBOZ.UA, согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, на Кураховском направлении с начала суток на 16:00 было зафиксировано 18 боевых столкновений. Активнее всего захватчики пытаются продвинуться в районах Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки.

Напомним также, в Нацгвардии Украины показали, как спецназначенцы совершили внезапный штурм в Торецке и заложили взрывчатку в здание со скоплением российских оккупантов. В результате враг понес тяжелые потери.

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