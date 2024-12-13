Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Армия страны-агрессора РФ не прекращает попыток продвигаться в глубь территории Украины. По состоянию на 16:00 пятницы, 13 декабря, оккупанты 131 раз атаковали позиции Сил обороны. Наиболее активно враг действует на Покровском и Времовском направлениях, где провел почти половину всех атак.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, российским артиллерийским обстрелам, как и прежде, подвергаются приграничные районы Сумщины и Черниговщины.

В частности, пострадали населенные пункты Хреновка, Тимоновичи, Новая Гута, Великая Писаревка, Винторовка. Авиаудары КАБами враг нанес по Турье и Малой Рыбице.

Какая ситуация на линии фронта 13 декабря

На Харьковском направлении враг вблизб Волчанска пытался проводить наступательные действия, на 16:00 идет один бой. Авиация противника нанесла удары КАБами по Гранову и Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал позиции украинских воинов. Силы обороны отразили все вражеские штурмы вблизи Колесниковки, Богуславки и Лозовой.

На Лиманском направлении подразделения россиян не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленая Роща, Шейковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва и Григоровка. С начала суток отбиты десять из 19 вражеских атак. Бои продолжаются. НАРами противник обстрелял Сергеевку, сообщили в Генштабе.

На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм в районе Белогоровки. Противник сбросил КАБ на Северск.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часова Яра.

На Торецком направлении произошло семь вражеских атак. Враг был активен в районах Торецка и Дылеевки. Украинские защитники дают достойный отпор, две атаки остановлены, продолжается пять, говорится в сводке.

На Покровском направлении сегодня горячее всего. С начала суток оккупанты совершили здесь уже 32 атаки в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино. Силы обороны, сдерживая вражеский напор, отразили 23 атаки. Девять на 16:00 продолжаются.

На Кураховском направлении зафиксировано 18 боеприкосновений, оккупанты активнее всего пытаются продвинуться в районах Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки. Семь боев до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении захватчики 29 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное, Макаровка и Новодаровка, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну безрезультатную попытку атаковать позиции Сил обороны.

На Курщине украинские воины отразили девять атак врага, еще пять продолжаются.

На других направлениях существенных изменений не зафиксировано, проинформировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, военный аналитик Владимир Даценко заявил, что в боях за Покровск с октября 2023 года РФ потеряла около 60% тех сил, которые собрала для захвата Украины в начале полномасштабного вторжения Подтверждено уничтожение почти 2 тысяч единиц военной техники и вооружений, реальные же потери гораздо выше, говорит Даценко.

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