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Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Анна Паскевич
War
4 минуты
447
Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Армия страны-агрессора РФ не прекращает попыток продвигаться в глубь территории Украины. По состоянию на 16:00 пятницы, 13 декабря, оккупанты 131 раз атаковали позиции Сил обороны. Наиболее активно враг действует на Покровском и Времовском направлениях, где провел почти половину всех атак.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, российским артиллерийским обстрелам, как и прежде, подвергаются приграничные районы Сумщины и Черниговщины.

В частности, пострадали населенные пункты Хреновка, Тимоновичи, Новая Гута, Великая Писаревка, Винторовка. Авиаудары КАБами враг нанес по Турье и Малой Рыбице.

Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Какая ситуация на линии фронта 13 декабря

На Харьковском направлении враг вблизб Волчанска пытался проводить наступательные действия, на 16:00 идет один бой. Авиация противника нанесла удары КАБами по Гранову и Волчанским Хуторам.

Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал позиции украинских воинов. Силы обороны отразили все вражеские штурмы вблизи Колесниковки, Богуславки и Лозовой.

На Лиманском направлении подразделения россиян не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленая Роща, Шейковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва и Григоровка. С начала суток отбиты десять из 19 вражеских атак. Бои продолжаются. НАРами противник обстрелял Сергеевку, сообщили в Генштабе.

Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм в районе Белогоровки. Противник сбросил КАБ на Северск.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часова Яра.

Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

На Торецком направлении произошло семь вражеских атак. Враг был активен в районах Торецка и Дылеевки. Украинские защитники дают достойный отпор, две атаки остановлены, продолжается пять, говорится в сводке.

Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

На Покровском направлении сегодня горячее всего. С начала суток оккупанты совершили здесь уже 32 атаки в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино. Силы обороны, сдерживая вражеский напор, отразили 23 атаки. Девять на 16:00 продолжаются.

Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

На Кураховском направлении зафиксировано 18 боеприкосновений, оккупанты активнее всего пытаются продвинуться в районах Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки. Семь боев до сих пор продолжаются.

Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

На Времовском направлении захватчики 29 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное, Макаровка и Новодаровка, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте
Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

На Приднепровском направлении враг предпринял одну безрезультатную попытку атаковать позиции Сил обороны.

Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

На Курщине украинские воины отразили девять атак врага, еще пять продолжаются.

На других направлениях существенных изменений не зафиксировано, проинформировали в Генштабе.

Враг 131 раз атаковал позиции Сил обороны: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Как сообщал OBOZ.UA, военный аналитик Владимир Даценко заявил, что в боях за Покровск с октября 2023 года РФ потеряла около 60% тех сил, которые собрала для захвата Украины в начале полномасштабного вторжения Подтверждено уничтожение почти 2 тысяч единиц военной техники и вооружений, реальные же потери гораздо выше, говорит Даценко.

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