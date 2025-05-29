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В сети сообщили об ударе по пункту дислокации войск РФ на Курщине: идет разбор завалов, есть погибшие. Фото и видео
В поселке Коренево Курской области РФ ночью 29 мая был атакован один из пунктов постоянной дислокации российской армии. Здание получило значительные повреждения, под его завалами ищут погибших.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, публикуя видео.
"По состоянию на 11:00 продолжаются разбор завалов и подвоз черных пакетов", – говорится в сообщении.
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