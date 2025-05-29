В сети сообщили об ударе по пункту дислокации войск РФ на Курщине: идет разбор завалов, есть погибшие. Фото и видео

В поселке Коренево Курской области РФ ночью 29 мая был атакован один из пунктов постоянной дислокации российской армии. Здание получило значительные повреждения, под его завалами ищут погибших.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, публикуя видео.

"По состоянию на 11:00 продолжаются разбор завалов и подвоз черных пакетов", – говорится в сообщении.

Новость дополняется...