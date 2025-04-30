В Сеуле назвали количество солдат КНДР, погибших при Путине

Во время войны России против Украины было ликвидировано не менее 600 северокорейских военнослужащих. Все они воевали на стороне российской армии.

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Такое заявление сделали южнокорейские законодатели со ссылкой на национальное разведывательное управление. Об этом сообщает Reuters.

В общей сложности, по данным разведки, в Украине находится до 15 тысяч военных из КНДР. Общие потери Северной Кореи, включая раненых и погибших, составляют около 4700 человек.

Также отмечается, что за последние шесть месяцев северокорейские подразделения якобы продемонстрировали улучшение боевых возможностей благодаря использованию современного вооружения, в частности, беспилотников.

В обмен на отправку войск и поставку оружия в Россию Пхеньян, вероятно, получил техническую помощь в виде спутников-шпионов, а также беспилотников и зенитных ракет.

"После шести месяцев участия в войне северокорейские военные стали менее некомпетентными, а их боеспособность значительно возросла, поскольку они привыкли использовать новое оружие, такое как беспилотники", - заявил Ли Сон Гвон, член парламентского комитета по разведке, после брифинга Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Депутат добавил, что тела погибших северокорейских солдат кремировали в Курске, а затем отправляли обратно на родину.

Недавно командование российской армии впервые признало участие северокорейских военных в операциях против Сил обороны Украины, а именно на территории Курской области РФ.

Официальный Пхеньян также подтвердил, что отправил свои войска в Россию для поддержки в войне против Украины согласно договору о взаимной обороне.

28 апреля Владимир Путин поблагодарил диктатора Ким Чен Ина за якобы "подвиг" корейцев.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала боевых действий в Курщине армия КНДР потеряла более 4500 солдат (убитыми и ранеными).

На пропагандистском телевидении КНДР, назвав агрессором Украину, с невероятным пафосом похвастались участием вооруженных сил страны в войне на стороне РФ. При этом подконтрольные властям северокорейские СМИ сочли наличие потерь.

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