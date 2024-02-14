В Севастополе окончательно 'демобилизовался' российский полковник. Фото

Бойцы Сил обороны Украины ликвидировали полковника армии страны-агрессора России Магомеда Магомеджанова. Оккупант был командиром 77 бригады морской пехоты.

Сообщение об уничтожении захватчика распространили на официальном Telegram-канале морской пехоты России. Как говорится в сообщении, оккупант умер от полученного в Украине тяжелого ранения и потери крови.

Магомеджанов официально считается отминусованым 13 февраля. Его не стало в больнице временно захваченного российскими войсками Севастополе в Крыму.

"В Севастополе от полученного тяжелого ранения скончался офицер 77-отдельной гвардейской Московско-Черниговской ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова II степени бригады морской пехоты, гвардии полковник Магомеджанов Магомед Камильевич", – заявили оккупанты.

Украинский блогер Necro Mancer, который собирает данные о ликвидированных в Укриане российских захватчиков, на своей странице в Х предположил, что Магомеджанов мог получить ранение в результате подрыва автомобиля в населенном пункте Крынки в Херсонской области.

Напомним, накануне командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что 12 февраля на Таврическом направлении враг понес рекордные с начала года потери в живой силе. В то же время фиксировалось также наибольшее в 2024 году количество вражеских артиллерийских обстрелов и авиационных ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, в течении 13 февраля страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине 1060 своих солдат. Всего потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 398 140 человек.