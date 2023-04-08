В Севастополе слышали звуки громкого взрыва, оккупанты заявляют об учениях

Во временно оккупированном Севастополе днем 8 апреля жители услышали громкий взрыв. Он напоминал артиллерийский выстрел.

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Об этом сообщил корреспондент "Крым. Реалии" в Крыму. Оккупанты при этом заявили, что звуки взрывов якобы связаны с учениями российских военных на полуострове.

Как сообщил корреспондент "Крым.Реалии", взрыв прозвучал около 13 часов дня.

"В Севастополе был слышен громкий взрыв, похожий на артиллерийский выстрел", – пишет издание.

Очередные "хлопки", которые во временно оккупированном Крыму в последнее время звучат все чаще, гауляйтер Севастополя попытался объяснить "учениями".

"На Северном молу идет учебная стрельба нашего флота. В городе все спокойно", – написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

"Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов", — также добавил он.

Напомним, ранее в этот же день звуки взрывов слышали в оккупированной Феодосии. Местные жители сообщали о минимум двух очень мощных взрывах.

Оккупанты заявили о работе ПВО, позже добавили, что им якобы удалось сбить "украинскую ракету". Осознание, что у Украины может быть возможность доставать до любой точки во временно оккупированном Крыму вызвало настоящую истерику у путинистов на полуострове.