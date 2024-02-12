В шесть выжил в перестрелке, потеряв семью, и стал одним из лучших летчиков Украины: близкие рассказали о погибшем Герое Рыкове

Во время боевой задачи в Донецкой области 7 февраля погиб один из лучших пилотов Владислав Рыков. В его штурмовик Су-25 попала российская ракета.

30-летнего пилота похоронили на Аллее Славы в Виннице. Историю погибшего Героя Рыкова рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Владислав родился в Луганской области. Когда ему было шесть лет, бандиты убили всю его семью. Сам он получил ранение, но выжил. Впоследствии у него появился настоящий ангел-хранитель, которого он называл родным отцом. В частности, молодого человека спас правоохранитель Юрий Покусаев.

У Владислава был интересный позывной – "MAGIC", что в переводе с английского "магия". Его дали за виртуозный стиль пилотирования. Но все, кто знал его лично, говорят, что он на самом деле был очаровательным.

Парню было 28 лет, когда началось полномасштабное вторжение россиян.

"Харьковщина, Киевщина, Донетчина, Луганщина, вражеские истребители и ПВО. Мужчину спасали профессионализм, стрессоустойчивость и жажда победы! Россияне были убеждены, что "авиации в Украине уже не существует!" Но глубоко ошибались. Влад уверенно выжигал оккупантов!" – отмечает командование.

Владислав был одним из лучших украинских летчиков-штурмовиков. Он – полный кавалер орденов "Богдана Хмельницкого" и "За мужество". В день своей гибели он совершил последний 385 полет.

"Это был обычный боевой день. Утро 7 февраля. Типичная задача – огненное поражение противника. Разбор цели, обсуждение, подготовка… Все, как всегда… Влад пожал руку. Вылет… Жить ему оставалось 17 минут. На самом деле ты никогда этого не чувствуешь. .. Война почему-то забирает самое ценное именно в тот момент, когда ты максимально спокоен, когда думаешь, что обстановка более-менее и это обычный полет", – вспоминает Герой Украины подполковник Ростислав Лазаренко, командир Владислава.

Лазаренко рассказал, что он следил за парой украинских штурмовиков на пункте управления и увидел истребитель противника.

"Ракета Р-37, которую оккупанты уже достаточно давно не использовали, не оставила шансов. Доли секунды… Ведомый видел, как в самолет ведущего прилетела ракета", – сказал собрат Владислава.

Командир убежден: это была месть, ведь накануне пилоты изрядно "насыпали" россиянам. Муж до последнего надеялся, что Влад чудом сумел катапультироваться.

"Он был очень ценным для меня. Давно принял решение беречь его, по крайней мере, пытаться. Но как уберечь на войне?" – спрашивает командир.

Отец пилота Юрий Покусай сожалеет, что украинские пилоты пересядут на F-16 уже без Влада – сын очень мечтал о современных самолетах, которые смогут лучше защитить Украину.

У пилота остались жена и маленькая дочь Мира. Командир обещает, что всегда будет их поддерживать.

"Мы давно договорились с Владом: если погибнет кто-то из нас, то другой будет заботиться о его семье. Влад очень любил своих девушек, полтора года с начала вторжения практически не виделся с семьей и очень расстраивался из-за этого. Так что арендовал квартиру относительно недалеко от расположения подразделения и наконец начал чаще их обнимать", – резюмировал командир.

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