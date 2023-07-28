В Шойгу пожаловались на атаку дрона на Московскую область: россияне устроили истерику и размечтались об ударах по Киеву

В России снова обжаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. В комментариях Telegram-каналов россияне изрядно возмущены тем, что на второй год так называемой "спецоперации" дроны уже начали долетать до самой столицы РФ.

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Об атаке дрона сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Как заявил он, в результате атаки никто не пострадал.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами министерства обороны, разрушений и пострадавших нет", – написал Собянин.

Впоследствии информацию об этом также подтвердили в российском Минобороны.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом объектами на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожена", – говорилось в сообщении.

В то же время, обычные россияне отреагировали на эту новость довольно остро. Многие удивляются, что по российскому ТВ пропагандисты до сих пор рассказывают, что все "идет по плану". Однако так называемая "спецоперация" в Украине продолжается уже второй год, а беспилотники противника уже долетают до Москвы. Некоторые комментаторы размечтались об ударах по Киеву.

"Когда бомбим Киев?"; "Когда кончится "мы еще не начинали"?"; "Шел второй год спецоперации"; "Почему Киев спит?"; "Так и не нашли тех, кто их запускает из Подмосковья? Дела" – писали россияне в комментариях одного из Telegram-каналов.

Напомним, что к годовщине Крещения Киевской Руси российским пропагандистам выдали новые методы, как врать жителям страны-агрессора об этом событии. В РФ в эту дату (28 июля) будут рассказывать выдумки о "нацистах киевского режима", а также о том, как польские короли "насаждали католицизм и униатство на оккупированных изначально российских территориях".