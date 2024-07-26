В Силах обороны подтвердили удар по аэродрому 'Саки' в оккупированном Крыму

В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Его оккупанты используют для нанесения ударов авиационными средствами поражения по территории Украины.

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Последствия удара уточняются. Поражение аэропорта подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В сообщении говорится, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать военную инфраструктуру российских захватчиков на оккупированных территориях нашего государства.

"Сегодня ночью подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря , и нанесение ударов авиационными средствами поражения по украинской территории. Информация о последствиях удара уточняется", – отметили в Генштабе.

Там подчеркнули: оккупанты привлекли для защиты аэродрома "современные" российские средства ПВО, которые в очередной раз оказались бессильными и не смогли защитить важный для захватчиков военный объект.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил РФ будет продолжаться и дальше", – заверили в Генштабе.

Напомним, недра 26 июля стало известно, что в Крыму раздались взрывы. После этого на аэродроме "Саки" вспыхнул пожар. По данным российского издания ASTRA, было попадание по боекомплекту, произошел пожар. Ранены два оккупанта.

Кроме того, по данным издания, ракета ATACMS также поразила место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе. В результате была уничтожена установка радиолокационной станции.