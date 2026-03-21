В Симферополе жалуются на "самую мощную атаку за время войны": в городе работает ПВО и раздаются взрывы. Фото и видео

Дарья Дурова
В Крыму снова слышали взрывы

Вечером 20 марта добрые дроны начали атаку законных целей на территории временно оккупированного Крыма. Звуки взрывов, работу противовоздушной обороны и зарево в небе зафиксировано в Симферопольском районе.

По информации местных пропагандистских пабликов, ПВО захватчиков работала по украинским БпЛА. Обстрел начался около 22:00 пятницы, происходил в несколько волн и продолжался также ночью в субботу, 21 марта.

"Симферопольцы пишут, что это самая мощная атака за все время войны. Стреляют "Панцири", зенитки и пулеметы, раздаются взрывы", – заявили в Telegram-канале "Крымский ветер". Также россияне освещали небо прожекторами (в частности в районе Строгоновки).

Стрельба и очень громкие взрывы, похожие на прилеты, были слышны по всему Симферополю, Строгоновке, Марьино, Каменке и близлежащим населенным пунктам.

"Крымский ветер" предполагает, что основной целью дронов была Таврическая ТЭС. Предварительно, там было несколько попаданий. Также, возможно, Силы обороны атаковали позиции ПВО российских оккупационных войск.

– В ночь на 19 марта во временно оккупированном Севастополе прозвучали многочисленные взрывы, местный гауляйтер пожаловался на "атаку ВСУ". Фото и видео, снятые крымчанами, свидетельствуют о попадании в здание российского государственного военного концерна "Алмаз Антей". Сооружение разнесено вдребезги.

– Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили атаку. Удары были нанесены по объектам российского военно-промышленного комплекса. Поражен Инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит" (входит в состав "Алмаз-Антей"); также в районе Стрелецкой бухты в Севастополе дроны атаковали места сосредоточения личного состава российских войск.

