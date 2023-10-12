"В следующий раз давайте чугунную": российские волонтеры привезли оккупантам в блиндаж радиаторную батарею. Видео
Россияне не перестают удивлять своими поступками. Волонтеры страны-агрессора привезли оккупантам радиаторную батарею. И все бы ничего, но они доставили ее в блиндаж.
Соответствующее видео появилось в сети. На кадрах показаны условия, в которых живут военные преступники РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Всем привет, всем спасибо за гуманитарную помощь, нам очень холодно..." – сказал оккупант.
Он начал шутить, что в блиндаже есть водопровод, и посоветовал в следующий раз передать чугунные батареи.
"В следующий раз чугунную давайте. Ее хоть подержал – и тепло, а эти очень легкие", – добавил россиянин.
Это доказывает то, насколько в РФ освещаются хорошие условия проживания на позициях в информационном пространстве. Ведь даже волонтеры не знают всей ситуации в подразделениях, передающих радиатор отопления в блиндаж.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее жители страны-агрессора России начинают понемногу понимать, что кровавые власти Кремля откровенно ввели их в заблуждение своим полномасштабным вторжением в Украину. Люди в РФ не видят смысла в "СВО".
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