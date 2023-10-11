'Вообще непонятно, за что воюем': гражданские россияне обсудили ход 'СВО'. Перехват

Жители страны-агрессора России начинают понемногу понимать, что кровавые власти Кремля откровенно ввели их в заблуждение своим полномасштабным вторжением в Украину. Люди в РФ не видят смысла в "СВО".

Об этом свидетельствует аудиоперехват разговора россиянки. Запись опубликовало в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Гражданские россияне совершенно не понимают, за что воюет Россия в Украине. И они не скрывают этого.

"Я вообще далека от этого всего, от это политики... Просто я не понимаю, что хотят? Государство хоть бы сказало нам, что хотят... Пусть в Великую отечественную мы еще хотя бы за что-то воевали, то тут вообще непонятно, за что воюешь. Ну, как бы, что они хотят? Украину полностью взять? Какую-то цель поставить?.." – сказала жительница РФ.

Она подчеркнула, что Украину поддерживает весь мир и шансов на победу у РФ крайне мало.

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"А ничего, что сейчас Америка столько денег выделяет на то, чтобы Украине поставить оружие? Это же очень жестко и они дальше собираются поставлять... И не понимаешь, что происходит. "Мы хотим это, мы хотим то...". Ну, вы либо народ набирайте, меняйте или как-то старайтесь..." – добавила женщина.

В итоге она сказала, что не видит выхода из этой войны.

"Это будет бредово – вернуть и сказать: "Ребята, все, мы закончили", – выдала россиянка, имея в виду власти свой страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом перехваченном разговоре военный РФ пожаловался, что среди оккупантов все чаще зреет недовольство командованием и оснащением. Командиры не справляются с саботажем.

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