"То у вас "Мавики" не летают, то еще какая-то проблема": российские командиры не могут справиться с саботажем в армии РФ. Перехват

Среди военных армии РФ все чаще зреют недовольство командованием и боевым оснащением. Командиры при этом не справляются с саботажем.

Об этом рассказал один из российских военных по телефону. Разговор был перехвачен Главным управлением разведки Украины (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"То вы, бл*дь, с группами связь не можете найти, то у вас, бл*дь, "Мавики" не летят, то у вас, на*уй, еще какая-то проблема", – эмоционально говорил по телефону оккупант.

Он также рассказал, что командование пытается мотивировать захватчиков на проведение наступательных операций, но они массово отказываются.

"Для уклонения от привлечения и проведения наступательных действий личным составом придумываются причины по неисправности средств воздушной разведки (БПЛА) и средств связи", – добавил россиянин.

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Другой оккупант рассказал о реальных потерях армии РФ в Украине. По его словам, почти половина вновь прибывших сразу становятся "200-ми".

Также российские оккупанты продолжают жаловаться на то, как плохо обеспечена армия РФ. Им не хватает современной техники и снарядов, к тому же боеприпасы у россиян стары – они выпущены еще 1985-1986 годов. Такая же ситуация и с пулеметами.

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