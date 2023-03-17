В Словакии одобрили передачу Украине истребителей МиГ-29 и ЗРК ''Куб''

Словакия направит в Украину 13 истребителей МиГ-29 и часть зенитно-ракетных комплексов "Куб" советского производства. 17 марта правительство приняло решение о безвозмездной передаче технологий в соответствии с Конституцией Словацкой Республики.

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Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер, подтвердив это в своем Twitter. Отмечается, что списанные словацкие машины помогут защитить Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский официально обратился к Словакии с просьбой поставить истребители МиГ-29 для защиты от российской агрессии еще в феврале. Хегер тогда ответил, что страна сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу.

Напомним, Словакия стала первой страной – членом НАТО, которая предоставит Вооруженным силам Украине боевые самолеты. Сначала предполагалось, что их будет десять.

Братислава прекратила использование своих МиГ-29 еще летом прошлого года из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию – раньше этим занимались вернувшиеся на родину российские техники. В то же время Воздушные силы ВСУ активно летают на МиГах, так что им пригодятся еще несколько.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша также передаст Украине 4 истребителя МиГ-29 в полном рабочем состоянии в ближайшие дни. Остальные боевые самолеты обслуживают и готовят к отправке;

– в Литве заявили, что Украина получит от западных партнеров истребители. Это всего лишь вопрос времени;

– в то же время Турция запретила обслуживание российских и беларуских самолетов, если они имеют как минимум 25% комплектующих из США. Такое решение приняли по требованию Управления промышленности и безопасности при министерстве торговли США.

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