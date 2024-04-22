В СНБО разработают Украинскую доктрину: что это и зачем она нужна

Совет национальной безопасности и обороны Украины разработает Украинскую доктрину. Она касается планов нашей страны после окончания войны.

Чтобы сформировать общее видение, запланирован ряд дискуссий. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что президент Владимир Зеленский поставил перед СНБО важные задачи. "Обеспечить более эффективную работу Ставки верховного главнокомандующего, укрепить аналитическую поддержку решений руководства государства. И крайне важная тема – это проработка Украинской доктрины, то есть планирование будущего после войны", – рассказал Литвиненко.

По его словам, планирование помогает "обеспечить связь людей между собой" и создать общее видение.

"Еще одна наша задача – запустить модерированный диалог по разработке видения. Эта задача главы государства – способствовать формированию общественного консенсуса", – заявил секретарь СНБО.

Национальную дискуссию хотят развернуть на базе Национального института стратегических исследований. Последний "должен способствовать этому процессу", сказал Литвиненко.

Как писал OBOZ.UA:

– 26 марта президент уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Его преемником стал Александр Литвиненко, который на тот момент руководил Службой внешней разведки.

– Что известно об Александре Литвиненко, читайте в нашем материале по ссылке.

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