В Соледаре оккупанты спрятали между домами командный пункт и поплатились: видео разгрома

В городе Соледар оккупационные силы скрыли свой командный пункт прямо среди мирных жилых домов. Однако аэроразведывательные подразделения 30-й отдельной мотострелковой бригады "Команда вялого" выявили местоположение скрытого противника и направили управляемую авиационную бомбу точно по координатам цели.

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Точный прилет – и от КП осталась только воронка. Об этом сообщает пресс-служба ОП "ЮГ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Военные 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского помогли ликвидировать командный пункт врага в Соледаре Донецкой области.

"В Соледаре оккупанты спрятали среди жилых домов командный пункт. Но сообразительные аэроразведчики 30 ОМБр "Команда дряблого" обнаружили скрытого врага и скорректировали туда сброс управляемой авиационной бомбы. Точный прилет – и от КП осталась только воронка", – говорится в сообщении.

Командный пункт россиян в Соледаре Донецкой области уничтожили высокоточной авиабомбой JDAM: штаб окупантов обнаружили аэроразведчики 30-й ОМБр и передали координаты передали Воздушным силам ВСУ.

Как сообщал в OBOZREVATEL:

– украинские военные во второй раз за утро 17 августа сбили российский вертолет Ка-52. В частности, еще одного "Аллигатора" приземлили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады в районе Работино на Запорожье;

– в сеть попало видео, зафиксировавшее момент сбивания российского "Аллигатора" вблизи Работино на Запорожье. По данным росСМИ, командир катапультировался, штурман погиб. Вражескую "птичку" приземлили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

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