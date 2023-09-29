По российским Z-телегам волной несутся некие панические вопли касательно Вербовое, что и не удивительно, с учётом того, какие там сейчас совершают продвижения СОУ. Но, в то время как внимание российских ура-патриотов привлекается к Вербовому, полностью игнорирует Новопрокоповка.

И это тоже, не удивительно.

Вербовое это конечно же важное село на границе первой и второй линии обороны, освобождение которого откроет СОУ выход сразу в нескольких направлениях. Но всё же, оно находится несколько в стороне от трассы 0408, которая ведёт прямо к Токмаку. Ну, как прямо... через Новопрокоповку, Ильченковое и Сладкую Балку.

И нюанс этой, условно, агломерации сёл в том, что освобождение Новопрокоповки делает абсолютно бессмысленным удержание оккупантами Ильченковое и Сладкой Балки. И если они не стадо суицидников, то после освобождения Новопрокоповки должны будут по автобану 0408 спешить в Токмак.

Как поступит российское командование в вышеописанной ситуации? Думаю, в скором времени мы с вами узнаем. Но, в надвигающемся коллапсе этой локации командование РОВ пытается отвлечь внимание от положения дел на очень важной трассе, на положение дел на важном, но всё же несколько отдалённом селе.

Вершины Запорожского треугольника Новопрокоповка-Вербовое-Очеретуватое начинают осыпаться.