В списке 'чувствительные' цели: 'Мадьяр' рассказал о поражении ряда объектов врага. Видео

Силы беспилотных систем (СБС) атаковали ряд объектов врага на временно оккупированной Донетчине и в России. Недавно под ударом оказались средства ПВО, склад "Шахедов" и нефтяной терминал.

Об этом рассказал командующий СБС Роберт Бровди, также известный как "Мадьяр". В своем Telegram-канале он обнародовал кадры удачной работы дронаров.

"Применяются средства front-strike с боевой частью 5-11 кг и middle-strike FP-1 и 2 украинского производства с боевой частью 60 и 105кг", – уточнил "Мадьяр".

В Донецкой области пилоты 9 батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1". Это уже 27-е средство вражеской ПВО, которое подразделения СБС поразили с начала марта.

28-й объект российской ПВО дронари поймали вблизи Брянска. Пилоты 413 отдельного полка "Рейд" уничтожили радиолокационную станцию "Небо-У".

Также минувшей ночью в Донецке СБС уничтожили хаб-склад "Шахедов" и серверную магистральных операторов телекоммуникаций, где сходятся волоконно-оптические линии связи. В Авдеевке под ударом оказалась мастерская химических боеприпасов с хлорпикрином. Кроме того, в области дронари атаковали два склада материально-технического обеспечения.

Совместно с другими военными дронариатаковали нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" в Ленинградской области РФ и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе.

Кроме того, подразделения 1 отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удары по поезду с горюче-смазочными материалами и отдельным топливным резервуарам в Станице Луганской.

Напомним, в Ленинградской области РФ после ночной дроновой атаки продолжает гореть крупнейший нефтяной порт России на Балтийском море. С ночи пожар только увеличился.

