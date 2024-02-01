В США могут разделить вопросы границы и помощи Украине: СМИ объяснили, что это значит

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сказал, что вопрос о защите границы с Мексикой и связанного с ним пакета помощи Украине, вероятно, разделят. Причина – беспокойство по поводу реформирования пограничной политики.

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Соответствующий разговор у Джонсона состоялся с тремя лидерами парламентов стран Балтии, пишет американская газета The Hill, ссылаясь на источник, знакомый с содержанием беседы.

По данным издания, Джонсон сказал, что решение в итоге будет зависеть от текста законопроекта о границе после переговоров в Сенате США.

При этом представитель спикера Радж Шах в разговоре с Semafor уменьшил значение этих комментариев и сказал, что они были сделаны в гипотетическом контексте.

Отдельное голосование по военной помощи Украины может подвергнуть Джонсона критике со стороны его радикальных коллег из Республиканской партии, выступающих против дальнейшей поддержки Киева, говорится в материале.

30 января Джонсон на пресс-конференции отверг, что его позиция относительно договоренности о защите границы с Мексикой, связанная с дополнительным финансированием для Украины, направлена на помощь Дональду Трампу победить на выборах.

Как известно, республиканцы потребовали от Белого дома решительных мер по сдерживанию нелегальной иммиграции на границе с Мексикой. Из-за споров относительно необходимых мер в Конгрессе застрял пакет дополнительного финансирования Украины на 61 млрд долларов.

В Белом доме заявили, что уже не имеют денег для военной поддержки Украины до принятия решения Конгрессом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Конгрессе США продолжаются споры, из-за которых задерживается одобрение пакета помощи Украине. Глава демократического кокуса Палаты представителей Пит Агилар заявил, что республиканцы отказываются от двухпартийного соглашения, которое усилит охрану границы, поддержит Израиль и поможет Украине.

– Накануне в Белом доме выразили уверенность, что процесс принятия решения о дополнительной помощи для Украины не провалился и в конечном итоге решение будет положительным, ведь в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

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