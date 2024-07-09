В США уверены, что Россия вряд ли сможет захватить больше территорий в Украине – NYT

В США считают, что Россия вряд ли достигнет значительных территориальных достижений в Украине в ближайшие месяцы, хотя ее плохо подготовлены войска и пытаются прорвать украинскую оборону. Но украинская армия сейчас усилена западным вооружением и боеприпасами.

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Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на неназванных американских должностных лиц. Они утверждают, что большой прорыв России сейчас маловероятен.

В то же время, хотя Россия и не в состоянии захватить новые территории Украины, перспективы возвращения по Киеву большей части своих земель также уменьшаются.

Однако американские чиновники считают, что даже "формально не вернув свои земли" Украина все равно может выйти победителем в этой войне, сблизившись с НАТО и Европой.

"Американские официальные лица в приватных разговорах говорят, что Украина сможет настаивать на большей европейской интеграции, если ее результаты на поле боя будут сильнее", - говорится в статье.

Впрочем, американские чиновники признают, что Россия может "достичь значительного прогресса" на поле боя, если произойдет "большое стратегическое смещение". К примеру, Москва таки расширит военный призыв и программу подготовки своих солдат.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны могут сорвать наступательные операции армии РФ, если Запад продолжит снимать ограничения по применению его вооружения для поражения военных объектов на территории России. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

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