В Староконстантинове на Хмельнитчине прогремели взрывы

Утром 26 сентября взрывы прогремели в Староконстантинове Хмельницкой области. Громко в этом районе было во время воздушной тревоги, которую объявляли дважды из-за запуска россиянами аэробалистических ракет "Кинжал".

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Об угрозе сообщили в Воздушных силах ВСУ. Мониторинговые каналы указали на взрывы.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорилось в сообщении ВС в 10:00.

Буквально через минуту военные указали о пролете "Кинжала" с курсом на Хмельнитчину, а затем повторном пуске врагом такой ракеты.

После повторной тревоги, снова из-за взлета МИГов, около 11:00 повторные взрывы прогремели в районе Староконстантинова.

Как сообщал OBOZ.UA, во время воздушной атаки в ночь на 20 сентября один из российских "Шахедов" пролетел вблизи Хмельницкой АЭС. А 22 сентября в результате российской дроновой атаки в Хмельницком был поврежден трехэтажный жилой дом.

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