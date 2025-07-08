В стиле дикого запада: украинский военный из дробовика сбил вражеский FPV-дрон. Видео

Украинские защитники продолжают защищать Украину от российских захватчиков, уничтожая как живую силу врага, так и его вооружение и технику. Недавно боец сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции уничтожил вражеский FPV-дрон выстрелом из дробовика.

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Момент атаки и уничтожения российской воздушной зафиксировала камера на защитнике. Вражеская цель была уничтожена с одного выстрела.

"Позиция, Хищник, вражеский дрон, ружье. Один выстрел, цель уничтожена. Четко", – написал начальник Департамента патрульной полиции Евгений "Маршал" Жуков в Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, производство украинских беспилотников всех типов продолжает стремительно расти – за год оно увеличилось на 900%. Украина нарастила производство дронов с 20 тысяч в месяц летом 2024 года до более 200 тысяч единиц в 2025 году. Такая динамика является прямым ответом на потребности фронта и трансформирует тактику современной войны. Но несмотря на это, аналитики советуют Украине делать акцент на долгосрочной стратегии, инвестициях и развитии новых технологий.

По словам министра обороны Рустема Умерова, украинская промышленность уже способна производить до 10 миллионов беспилотников в год. А при условии надлежащего финансирования – больше современных средств поражения.

Также украинские военные смогут оперативно получать необходимое вооружение – без бюрократии и задержек. Министр обороны Рустем Умеров объявил о запуске DOT-Chain Defence – цифровой системы поставки оружия для Сил обороны, работающей по принципу маркетплейса.

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