В Стрые во Львовской области вражеские дроны нанесли удары по жилому дому, школе и зданию возле вокзала: подробности атаки и фото

Утром 13 сентября россияне атаковали дронами западные регионы нашей страны. В частности, взрывы звучали в городе Стрый, что во Львовской области.

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Там зафиксированы попадания в многоэтажное здание, хозяйственное и жилое здание возле вокзала, а также на территории одной из городских школ. О последствиях атаки рассказали в Стрыйском городском совете.

Последствия вражеских ударов в Стрые

О том, что Стрый подвергается ударам российских беспилотников, в горсовете сообщили около 9 часов утра. Уже тогда было известно: без последствий не обошлось.

"Жители Стрыя! Атака беспилотников на Стрый продолжается. По предварительным данным, уже есть попадания. Просим оставаться в укрытиях, не снимать и не выкладывать видео", – призвали горожан в горсовете.

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Вскоре там обнародовали подробности о последствиях вражеских ударов.

"В нашей громаде зафиксировано несколько попаданий: многоквартирный дом возле объездной дороги, хозяйственные и жилые здания возле вокзала, а также хозяйственное здание школы в районе Нового мира. Жертв нет! Комиссия по последствиям прилетов созывается для работы", — говорится в сообщении Стрыйского горсовета.

Власти города также поблагодарили военных ПВО, которые не позволили врагу нанести более значительные разрушения и защитили жизни людей.

"Суспільне Львів" пообщалось с очевидцем попадания в многоэтажное здание: судя по фотографиям с места события, оно не привело к серьезным разрушениям.

"Я ВПЛ. Мы приехали из Харькова, здесь снимаем квартиру в этом доме. "Шахед" летел, его сбивали. Сбили ли, не сбили ли, я не знаю, но услышали взрыв. До этого мы слышали автоматную очередь, стреляли. Ну, а потом громко, как будто взорвалось, но оказалось, что он просто залетел в дом, ещё не взорвался... Я очень взволнована, сильно переживала", – рассказала корреспондентке издания жительница повреждённого дома Елена.

Воздушную тревогу на Львовщине из-за угрозы дронов объявляли трижды с начала суток: в 01:00 (Львовский район), в 02:34 (Золочевский, Шептицкий районы) и в 05:13 (Золочевский, Шептицкий, Стрыйский, Дрогобычский, Львовский районы).

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, в результате вражеской атаки на границе Украины с Польшей вспыхнул пожар после удара по АЗС. В сети появились кадры с охваченной огнем заправкой и грузовиками.

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