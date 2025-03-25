В Сумах до 101 человека возросло количество пострадавших в результате российского удара: продолжаются аварийно-восстановительные работы. Фото и видео

В Сумах продолжаются аварийно-восстановительные работы после российских ракетных ударов 24 марта. На месте прилета демонтируют аварийные конструкции в многоэтажках, производят работы по временному восстановлению поврежденных взрывной волной кровель и окон, работают кинологические расчеты.

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Число пострадавших в результате атаки на утро 25 марта превысило 100 человек. Подробности сообщили в Министерстве внутренних дел и Сумской ОВА.

По состоянию на 11:30 количество пострадавших в результате атаки войск РФ на Сумы возросло до 101 человека. Среди них – 23 ребенка.

"По оперативным данным, в результате ракетного удара пострадал 101 человек. За медицинской помощью обратилось 78 взрослых и 23 ребенка. В настоящее время в стационаре лечится 14 взрослых и 16 детей. Один взрослый человек и один ребенок находятся в стабильно тяжелом состоянии", – отметили в Сумской ОВА.

В настоящее время в облцентре работают три точки выдачи строительных материалов.

"Люди, у которых жилье разрушено, подают заявки, получают статус ВПЛ и будут временно расселены. Места такие есть", – рассказал заместитель городского головы Сум Артем Кузнецов, пишет "Общественное".

Подать заявления можно в укрытии КНП "Детская клиническая больница Святой Зинаиды" (ул. Хворостянка) и начальной школы №32 (ул. Холодногорская).

Продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте атаки.

"Привлечена специальная техника для разгрузки строительных материалов. В поврежденных многоэтажных жилых домах верхолазы ГСЧС проводят демонтаж аварийных конструкций. Привлечены кинологические расчеты. Проводятся работы по временному восстановлению поврежденных взрывной волной кровель и окон", – отметили в МВД.

Как рассказал спикер ГСЧС Сумщины Олег Стрелка, спасатели работали на месте прилета до позднего вечера 24 марта, привлекалась высотная техника. Однако когда над городом начали летать российские "Шахеды", работы пришлось остановить.

Возобновили их с 6 утра. К спасателям Сумщины присоединились коллеги из города Ромны из Межрегионального центра быстрого реагирования, они работают в трех двухэтажных многоквартирных домах, где почти полностью снесло кровлю.

Привлечена также высотная техника: с ее помощью демонтируют аварийные конструкции, которые могут упасть и нанести еще больший вред.

"Искали людей, всех выводили. Потом, когда ситуация относительно нормализовалась – еще раз все обошли, все проверили. И перед тем как уезжать отсюда снова все прошли, все проверили. Потому что очень много повреждений, плотная застройка. Мы должны были быть спокойны, что никто больше не нуждается в помощи... Окна выбиты, все побито, местами трещины на стенах пошли. Такое состояние", – отметил Стрелка.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам накануне, около 14 часов. В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, а также школа. Школьники на момент атаки находились в укрытии и не пострадали.

Известно, что враг атаковал жилищный сектор и инфраструктурные объекты Сум, в частности детские больничные заведения.

Впоследствии стало известно, что повреждено по меньшей мере 26 зданий разного назначения и форм собственности, среди них: три школы, детсад, заведение профтехобразования, Межшкольный учебно-производственный комбинат, больница, 16 жилых домов (ул. Леонида Быкова, ул. Ивана Выговского, ул. Ремесленная, ул. Металлургов, ул. Польская), ресторанно-развлекательный комплекс, СТО, административное здание.

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