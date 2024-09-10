В Сумах простились со штаб-сержантом, погибшим в результате удара РФ по Институту связи в Полтаве. Фото

В результате российского ракетного удара по Институту связи в Полтаве 3 сентября погиб штаб-сержант Олег Забродин, который добровольно присоединился к войску. Герою навеки 55 лет.

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9 сентября его похоронили в Сумах на Аллее Славы Ново-Центрального Барановского кладбища. Об этом сообщило "Суспільне".

Забродин служил в армии в должности курсанта учебного взвода связи.

Кум воина Владимир Костенко, который дружил с погибшим 40 лет, сказал, что Забродин очень любил жизнь и любил Украину.

"Он с первого дня военных действий помогал нашим бойцам и все время работал: он очень опытный электронщик. А когда закончилась его деятельность, просто не мог дома сидеть. Подписал контракт и ушел. Несмотря на то, что оставил маму, которой через год 90. Говорил: "Это мой выбор", – рассказал кум об украинском защитнике.

На телефонный номер Забродина до сих пор можно позвонить: идут гудки. Однако семья и близкие воина не знают, где сам телефон.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В результате российского ракетного удара по Институту связи в Полтаве 3 сентября 2024 года погиб украинский военнослужащий Олег Оськин. Он жил в Умани.

– Также в результате ранений, полученных в Институте связи, погиб Денис Терновский из Кировоградской области. 36-летний воин скончался в больнице 5 сентября.

– Еще одна жертва вражеской атаки по учебному учреждению – военнослужащий из Бучи Киевской области Александр Бессмертный. Его похороны состоялись 9 сентября.

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