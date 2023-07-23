В Сумах прозвучали взрывы: возможна работа ПВО

Поздно вечером 23 июля жители города Сумы услышали взрывы. В это время в регионе была оглашена воздушная тревога.

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Официальный Telegram-канал Командования Воздушных сил ВС Украины предупреждал, что в Сумской области возможна работа ПВО по вражеских БпЛА. "Не игнорируйте сигнал тревоги!" – просили военные.

По состоянию на 23:40 воскресенья, 23 июля, красными на карте воздушной тревоги были Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская области. В ВСУ объясняли, что там существовала угроза применения врагом баллистики.

Сирена в большинстве этих регионов прозвучала примерно в 23:00. Тревога на Сумщине включилась позже, спустя примерно полчаса.

Уже в 22:44 начались отбои на востоке и юго-востоке, однако в Сумской области тревога продолжалась.

Мониторинговые каналы писали, что опасность на Сумщине была связана с активностью российских беспилотников. Предварительно, было сбитие вражеской цели. Официальная информация будет обнародована позже.

Напоминаем: детали о работе украинской ПВО, фото и видео, которые могут помочь врагу, категорически запрещается публиковать в сети!

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что российская террористическая армия начала подготовку к очередным обстрелам объектов критической инфраструктуры нашей страны. Сейчас враг активно занимается разведкой.

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