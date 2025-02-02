В Сумской области пограничники сбили вражескую 'Герберу': фото

На Сумщине пограничники сбили вражеский ударный дрон "Гербера". Этот беспилотник является упрощенной и более дешевой версией "Шахеда", известного в РФ как "Герань-2".

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Об обезвреживании российского дрона-камикадзе сообщила Государственная пограничная служба Украины. Также были опубликованы фото сбитого БПЛА.

"На Сумщине пограничники сбили вражескую Герберу", – говорится в сообщении.

Что известно о БПЛА "Гербера"

БПЛА "Гербера" является упрощенной и более дешевой версией иранского "Шахеда", который в РФ называют "Герань-2".

Его корпус изготовлен из пенопласта, что делает его легким и относительно дешевым в производстве. Внутренние компоненты размещены в корпусе из фанеры, что также снижает стоимость и упрощает процесс сборки.

Небольшая масса увеличивает маневренность и дальность полета "Герберы", а материалы, из которых она изготовлена, делают ее менее заметной для радаров.

"Гербера" оснащена 4G-модемом для передачи видео в режиме реального времени, что позволяет использовать украинские мобильные сети для коммуникации. Это обеспечивает высокоскоростную передачу данных на большие расстояния, что особенно важно для разведки.

Дальность полета – до 300 км без боевой нагрузки. Поэтому "Гербера" может применяться для длительных разведывательных миссий и наблюдений за объектами, эффективно функционируя в сложных условиях.

Гербера также может использоваться для нанесения ударов и отвлечения средств ПВО как ложная цель.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР рассказали, что "Герберу" россияне собирают на заводе в Елабуге в Татарстане и массово используют для перегрузки работы украинской ПВО. Хотя БПЛА изготовлен из фанеры, внутри он содержит иностранную электронику.

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