В Сумской ОГА показали, как выглядит здание после атак российских дронов. Фото

В субботу, 26 июля, Россия снова ударила по Сумам ударными беспилотниками. Один из дронов попал в самый центр – площадь Независимости.

В результате повреждено здание Сумской областной государственной администрации. Там показали последствия атаки.

"Сегодня враг атаковал Сумы ударными беспилотниками. Один из дронов попал в центр города – на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской областной государственной администрации. Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Однако на месте и в дальше работают спасательные службы, продолжается обследование территории.

"Россия продолжает террор мирных городов. Но Сумы держатся. Работаем и боремся, несмотря ни на что", – отметили в ОВА.

Стоит отметить, что накануне один из вражеских БпЛА утром также повредил здание Сумской ОГА. Пожар уничтожил один из кабинетов.

Напомним, во вторник, 22 июля, российские террористы атаковали Сумы. Очередной удар дронами убил 60-летнюю женщину и ранил по меньшей мере трех человек, а также нанес повреждения жилым домам, административным и нежилым зданиям, транспортным средствам.

21 июля российские террористы нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилому району Сум. В результате атаки в городе повреждены 5 многоэтажных домов, среди пострадавших есть ребенок. В целом ранения получили 24 человека.

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