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В Сумской ОГА показали, как выглядит здание после атак российских дронов. Фото

Ольга Ганюкова
War
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В Сумской ОГА показали, как выглядит здание после атак российских дронов. Фото

В субботу, 26 июля, Россия снова ударила по Сумам ударными беспилотниками. Один из дронов попал в самый центр – площадь Независимости.

В результате повреждено здание Сумской областной государственной администрации. Там показали последствия атаки.

"Сегодня враг атаковал Сумы ударными беспилотниками. Один из дронов попал в центр города – на площадь Независимости. Повреждено здание Сумской областной государственной администрации. Это прицельная атака по гражданскому объекту. И, к сожалению, не первая", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Однако на месте и в дальше работают спасательные службы, продолжается обследование территории.

"Россия продолжает террор мирных городов. Но Сумы держатся. Работаем и боремся, несмотря ни на что", – отметили в ОВА.

Стоит отметить, что накануне один из вражеских БпЛА утром также повредил здание Сумской ОГА. Пожар уничтожил один из кабинетов.

В Сумской ОГА показали, как выглядит здание после атак российских дронов. Фото
В Сумской ОГА показали, как выглядит здание после атак российских дронов. Фото
В Сумской ОГА показали, как выглядит здание после атак российских дронов. Фото

Напомним, во вторник, 22 июля, российские террористы атаковали Сумы. Очередной удар дронами убил 60-летнюю женщину и ранил по меньшей мере трех человек, а также нанес повреждения жилым домам, административным и нежилым зданиям, транспортным средствам.

21 июля российские террористы нанесли удар управляемыми авиабомбами по жилому району Сум. В результате атаки в городе повреждены 5 многоэтажных домов, среди пострадавших есть ребенок. В целом ранения получили 24 человека.

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