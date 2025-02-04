За сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений, поражены два пункта управления врага: Генштаб рассказал о ситуации. Карта

Украинские военные не прекращают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал противника в тылу. За сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений.

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Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на 08:00 4 февраля 2025 года. В частности, Силам обороны Украины удалось поразить 2 пункта управления врага.

По обновленным данным, за прошедшие сутки противник нанес 91 авиационный удар по позициям украинских войск и населенным пунктам, сбросил 139 управляемых авиабомб и применил 2241 дрон-камикадзе. Кроме того, было совершено более 6 тысяч обстрелов, в том числе 138 из реактивных систем залпового огня.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 9 районам сосредоточения живой силы и техники врага, 2 пунктам управления, 3 артиллерийским системам и 2 станциям радиоэлектронной борьбы оккупантов.

На Харьковском направлении отражена одна атака противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано 13 вражеских атак вблизи Петропавловки, Песчаного и Загрызово.

На Лиманском направлении произошло четыре атаки врага у Новоегоровки, Тернов, Новолюбовки и Ямполовки.

На Северском направлении боевые действия продолжались в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часова Яра, Белой Горы, а также в направлении Предтечино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак вблизи Крымского, Торецкого и Щербиновки, в некоторых случаях применяя авиацию для поддержки своих действий.

На Покровском направлении Силы обороны отразили 38 штурмовых и наступательных действий противника в районах Малиновки, Новополтавки, Зеленого Поля, Тарасовки, Миролюбовки, Елизаветовки, Проминя, Лысовки, Удачного, Надиевки, Успеновки, Новоалександровки, Дачного и Покровска. Оккупанты активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Новопавловском направлении отражены шесть атак в районах Константинополя, Раздольного и Нового Комара.

На Гуляйпольском направлении противник совершил две наступательные попытки в направлении Новоселки.

На Ореховском направлении наши войска отразили две атаки оккупантов вблизи Новоданиловки и Щербаков.

На Приднепровском направлении захватчики безуспешно штурмовали украинские позиции восемь раз, также применяли авиацию.

В операционной зоне на Курщине Силы обороны Украины отразили семь атак врага. В общей сложности противник нанес 60 авиационных ударов, применив 91 управляемую бомбу, а также совершил 441 артиллерийский обстрел, в том числе пять из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаки формирования ударных группировок противника не зафиксированы.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки уничтожили 326 единиц вооружения и техники российских военных. В боях отминусовали около 1270 оккупантов из рядов армии РФ. На сегодняшний день общие потери живой силы агрессора составляют 842 930 человек убитыми и ранеными.

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