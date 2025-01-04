В сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Военные Вооруженных сил Украины продолжают наносить оккупационным войскам РФ ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал противника в тылу. За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро, 4 января. Враг не прекращает атаковать позиции наших защитников всеми способами.

Вчера оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных и 64 авиационных удара, использовав 11 ракет и сбросив 95 КАБ, применили 2257 дронов-камикадзе. Также совершили почти 5 тысяч обстрелов.

В минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники, командно-наблюдательный пункт, а также средство ПВО российских захватчиков.

На Харьковском направлении ВСУ отразили две атаки противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кучеровки, Синьковки и Загрызового.

На Лиманском направлении противник атаковал 11 раз. Пытался продвинуться поблизости от Надии, Макеевки, Григорьевки, Твердохлебового, Ямполевки и в направлении Чернещины, Зеленой Долины. На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении – 10 боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек. На Торецком направлении оккупанты совершили семь атак неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши бойцы остановили 40 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Новооленовка, Нововасиловка, Украинка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверово, Солоное, Котлино и Покровск. На Кураховском направлении Силы обороны отразили 11 атак позиций наших войск у Петропавловки, Серебряного, Курахового и Шевченко.

На Времивском направлении противник совершил 11 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах близ Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка. На данном направлении активно работала авиация противника. На Приднепровском направлении российские оккупанты, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 41 атаку российских захватчиков. Кроме этого, россияне нанесли три ракетных и 10 авиационных ударов, с применением трех ракет и 15 управляемых бомб, а также осуществили 357 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки противник штурмовых действий не производил. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, военные Вооруженных сил Украины за сутки уменьшили численность армии РФ на 1510 захватчиков. Общие боевые потери страны-агрессора в живой силе с начала полномасштабного вторжения на утро 4 января 2025 достигли почти 795 тыс. лиц.

Уничтожено более 200 единиц военной техники и вооружений противника, в частности, 23 артсистемы и вертолет.

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